Hyundai демпингует на американском рынке

Корейский автопроизводитель не так давно опубликовал в сети официальный прайс-лист на свои автомобили нового поколения модели Hyundai Palisade, которые будут продаваться на рынке Соединённых Штатов Америки. Как оказалось, фирма перешла к решительным действиям и показала невероятный демпинг. Справедливости ради стоит отметить, что никто такого хода от фирмы не ожидал.

Как оказалось, новинка стала значительно дешевле, нежели прямые конкуренты, представленные на американском рынке. Так, в модификации с передним приводом кроссовер можно купить по цене всего в 31 тысячу 500 долларов, что дешевле, нежели базовые версии конкурентов.

К примеру, за Ford Explorer нужно будет заплатить как минимум на 5 тысяч долларов больше. соответственно, велика вероятность, что покупатели будут отдавать предпочтение не американскому производителю, а корейскому.

Напомним, что в модели установлен мотор с объёмом в 3.6 литра, который имеет мощность в 295 лошадиных сил и работает вместе с коробкой передач на 8 ступеней автоматического типа.