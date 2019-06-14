Honda раскрыла характеристики Honda e

Представители компании Honda раскрыли некоторые особенности будущего хэтчбека, который пополнит ряды электрифицированного транспорта и получит лаконичное название Honda e.

Как оказалось, новинка получит идеальную развесовку, которая составит 50 на 50. Кроме того, будет занижен центр тяжести. Электрокары получат систему заднего привода, а мощность мотора пока держится в тайне. Известно лишь, что она вряд ли будет превышать показатель в 99 лошадиных сил.

Что касается аккумуляторов, то для этой машины будут использоваться батареи на 35.5 кВтч. Производитель убеждён, что их хватит на 201 километр движения без подзарядки. При этом, в авто будет присутствовать технология быстрого восполнения заряда батареи, ввиду чего за первые полчаса можно будет восполнить до 80 процентов ёмкости.

Стоит отметить, что несмотря на мнения скептиков, серийная модификация электрокара всё-таки сохранила многое от концепта. В частности, боковые зеркала будут заменены на камеры, благодаря которым удалось снизить показатели сопротивления. Сами камеры могут работать в нескольких режимах, которыми будет управлять водитель. В салоне же будет установлен дисплей на 12 дюймов.