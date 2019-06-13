Haval F7 сбросит в цене 220 тысяч рублей

Китайский автомобильный производитель сообщил о том, что отечественных покупателей ждёт приятный подарок в виде новых скидок на автомобиль модели Haval F7.

Напомним, что в течение длительного времени и автоэксперты, и потенциальная аудитория резко высказывались в отношении ценовой политики компании. Вероятнее всего именно поэтому фирма решила серьёзно пересмотреть прайс-лист. И теперь в России будет действовать множество акций и специальных предложений на паркетник. В частности, первые 777 покупателей получат скидку размером в 20 тысяч рублей.

Если воспользоваться популярной программой Трейд-Ин, то можно будет сэкономить ещё до 150 тысяч рублей. Компенсация по КАСКО составляет 50 тысяч рублей. Таким образом, у россиян есть возможность приобрести машину не за заявленные 1 миллион 449 тысяч рублей, а на 220 тысяч рублей дешевле.