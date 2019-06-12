Groupe PSA откроет в России производство двигателей и коробок передач

Представители французской компании решили раскрыть некоторые подробности специального инвестиционного контракта, который пока ещё официально не заключён ими с российским правительством.

Для того, чтобы зарубежные автопроизводители чувствовали себя уверенно и комфортно на отечественном рынке, им необходимо подписать СПИК. Стоит отметить, что компании Groupe PSA как никто другой нуждается в заключении этого договора. Таким образом она смогла бы наконец-то полностью загрузить свой завод в Калуге, в который фирма инвестировала более 500 миллионов евро.

Теперь же в сети появилась информация от представителей компании о том, что именно на этом заводе будет налажено производство двигателей, а также коробок передач. При этом, речь идёт не просто о сборке систем. В частности, для моторов даже будет выполняться ковка основных элементов. А ввиду того, что будет достигнута полная локализация силовых агрегатов, вероятнее всего решение по СПИКу будет положительным. Но, по факту этот вопрос до сих пор остаётся нерешённым.