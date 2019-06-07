Genesis выпустил эффектную рекламу G70

Корейский премиальный бренд решил всерьёз заняться развитием маркетинговой кампании в отношении своего нового седана модели G70. Так, в сеть попало эффектное видео, которое демонстрирует новинку с лучшей стороны.

Сам сюжет сильно напоминает кадры из популярного фильма Форсаж. Так, спортивный автомобиль выполняет крутой разворот и проезжает на невероятной скорости прямо под полуприцепом. При этом, сложность этого трюка заключается ещё и в том, что длина автомобиля составляет 470 сантиметров. Более того, тягач находится в движении, поэтому нужно просчитать всё до секунды.

За рулём шикарного седана был опытный гонщик, который при заднем ходе разогнал авто до 56 километров и выполнил этот зрелищный манёвр. Новинка доступна и в России по цене от 2 миллионов 189 тысяч рублей.