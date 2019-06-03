General Motors планирует возродить бренд Hummer

Представители концерна не так давно заявили о том, что увеличенный спрос на внедорожники по всему миру может поспособствовать возвращению на рынок бренда.

Стоит отметить, что он мог бы составить полноценную конкуренцию Jeep Wrangler. И для самого концерна это весьма перспективно, ведь эта модель в прошлом году разошлась в количестве более 240 тысяч автомобилей.

Инсайдеры подтверждают то, что фирма всерьёз решила задуматься о возвращении бренда. Сейчас на закрытых полигонах даже проводятся испытания актуальных версий Jeep Wrangler. Отметим, что это весьма распространённая практика, когда перед созданием собственного автомобиля, производитель детально изучает прямого конкурента.

По предварительной информации, американская компания в скором времени может вложить примерно миллиард долларов в автомобильный завод, который специализируется на изготовлении пикапов. Вероятнее всего именно там наладят дальнейшую сборку внедорожников. В последний раз концептуальная модификация Hummer была показана более 10 лет назад, но всего три года назад концерн обращался к официальным дилерам с просьбой оценить реальные перспективы возвращения этого бренда на рынок.