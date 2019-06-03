Geely показала кроссовер Vision X3 по цене Lada Granta

Китайская Geely представила обновленную версию своего компактного «паркетника» под названием Vision X3. Новинка, продавать которую «Джили» будет исключительно на местном рынке, получила модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, а также обзавелась расширенным списком оснащения.

Кроссовер оснащен новым передним бампером с горизонтальными секциями ДХО, другой головной оптикой, переработанной решеткой радиатора, а также задними фонарями с другой «начинкой».

Интерьер автомобиля также подвергся доработкам. В частности в салоне появилась новая передняя панель, расширенная центральная консоль, другой блок управления «климатом», обновленная «мультимедийка» и новое рулевое колесо с горизонтальной планкой.

Продавать новый Geely Vision X3 будут с безальтернативным 1,5-литровым атмосферным агрегатом на 109 лошадиных сил, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Привод – только передний.

Стоимость кроссовера пока не объявлена, но ожидается, что ценник базовой комплектации этой модели составит 50 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 480 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги в России можно купить Lada Granta.