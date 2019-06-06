Франция заблокировала сделку Renault

Сегодня стало известно о том, что слияние концерна FCA и французского бренда Renault не состоится. При этом, процедура была прекращена в срочном порядке. Данная информация сегодня появилась во всех официальных мировых СМИ, что говорит о невероятном резонансе.

Представители Renault сообщили о том, что это было вынужденное решение, связанное с определёнными требованиями французского правительства. Что же касается концерна, то его представители отметили, что до тех пор, пока политическая ситуация во Франции не будет стабилизирована, вероятнее всего продолжать разговор о слиянии с автопроизводителем не будет смысла. Таким образом шанс на то, что фирмы всё-таки объединяться, всё-таки есть.

Напомним, что именно концерн ранее инициировал процедуру слияния. Многие уже успели прозвать эту новость сделкой века. Ведь в таком случае новообразовавшийся альянс мог стать третьим в мире по объёмам выпускаемой продукции.