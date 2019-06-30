Формула 1. Результаты Гран При Австрии 2019: Ферстаппен, Леклер, Боттас

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен сенсационно выиграл Гран При Австрии 2019 года. Голландец по ходу гонки последовательно опередил всех своих соперников, выйдя на первую строчку на предпоследнем круге после обгона Шарля Леклера на Ferrari, финишировавшего в итоге вторым. Тройку лидеров замкнул Вальтери Боттас на Mercedes.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят пересел финишную черту на 17-й позиции.

Формула 1. Результаты Гран При Австрии 2019 года

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 71 круг

2. Шарль Леклер (Ferrari) +2,724

3. Вальтери Боттас (Mercedes) +18,960

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +19,610

5. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +22,805

6. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

7. Пьер Гасли (Red Bull) +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг

9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

10. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

11. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

12. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг

13. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг

14. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг

15. Алекс Албон (Toro Rosso) +1 круг

16. Роман Грожан (Haas) +1 круг

17. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг

18. Джордж Расселл (Williams) +2 круга

19. Кевин Магнуссен (Haas) +2 круга

20. Роберт Кубица (Williams) +3 круга