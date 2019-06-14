Fiat Ducato получит полностью электрифицированную версию

Компания Fiat сообщила том, что в скором времени она начнёт выпускать популярный автомобиль Ducato в электрифицированной версии. Напомним, что впервые слухи по этому поводу появились несколько дней назад.

Так, модель в своём названии получит дополнительное слово Electric, которое и будет указывать на принадлежность силовой установки. Ориентировочно новинка поступит на глобальный рынок уже в будущем году. Хотя, изначально оценить все преимущества такого решения смогут исключительно корпоративные клиенты бренда. Именно они будут заниматься тестированием фургонов.

Напомним, что ранее о выходе новых коммерческих автомобилей с электрифицированными силовыми агрегатами сообщила корпорация Daimler.