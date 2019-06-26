FAW объявила цены на новый кроссовер Besturn X40

Дилеры китайской марки FAW в России приступили к продажам на российском авторынке нового компактного кроссовера Besturn X40. Новинка доступна для покупателей в трех версиях под названиями: Basic, MT Luxury и AT Luxury. За базовую комплектацию «паркетника» просят сумму от 949 тысяч рублей, в то время как за «топовую» – 1 миллион 49 тысяч рублей.

Для нашего рынка обновленный Besturn X40 оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 108 лошадиных сил, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. Привод – только передний.

Длина кроссовера составляет 4310 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1680 мм, колесная база равна 2600 мм, а клиренс – 18 см. Объем багажника – 375 литров.

В арсенал базовой версии Besturn X40 входят системы ABS, EBA, EBD и TCS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые эйрбеги и система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».