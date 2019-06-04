FAW назвал комплектации нового кроссовера Besturn для России

Китайская автомобильная марка FAW назвала комплектации своего нового компактного кроссовера для России. Автомобиль носит название Besturn X40 и поступит в реализацию в нашей стране уже в текущем месяце. Цены на «паркетник» объявят ближе к началу продаж.

Производство кроссовера будет вестись на мощностях предприятия «Автотор». Локальная сборка стартует уже в июне.

Для российского авторынка предложат три комплектации внедорожника: MT Comfort, MT Luxury и AT Luxury. Новый Besturn X40 будет доступен для покупателей с безальтернативным 1,6-литровым агрегатом на 108 лошадиных сил, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом» Aisin.

В арсенал базовой комплектации кроссовера войдут: системы ABS, EBA, EBD и TCS, подушки безопасности водителя и пассажиров, боковые подушки безопасности и иммобилайзер.

В «топовой» версии кроссовер с автоматической коробкой передач получит: бесключевой запуск двигателя, бортовой компьютер, датчик света, круиз-контроль, систему бесключевого доступа в салон и многое другое.