FAW Besturn X40 появится в России

Китайский концерн постепенно рассекречивает свой новый кроссовер, который относится к компактному сегменту. Новинка поменяла имя, а также сильно изменилась как внешне, так и внутренне. А вот силовой агрегат было решено оставить прежним.

Напомним, что FAW Besturn X40 впервые вышел на рынок 2 года назад. Теперь же пришло время для обновлённого кроссовера, внешность которого была частично раскрыта ещё в конце весны благодаря фотографии в профильном ведомстве Поднебесной. Теперь же появилась информация и про интерьер паркетника.

В салоне появилась принципиально новая передняя панель, а также видоизменились карты дверей и рулевое колесо. Был модифицирован и блок для управления системой климат-контроля. Тачскрин для информационно-развлекательного комплекса стал значительно крупнее.

Под капотом нового кроссовера будет располагаться прежний мотор с рабочими объёмом в 1.6 литра, который имеет мощность в 114 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней или даже с механической трансмиссией на 5 ступеней. Полный привод не предусмотрен. Уже известно, что новинку будут продавать и в России, при этом для нас отдача мотора будет снижена до 108 лошадиных сил. Цены пока держатся в тайне.