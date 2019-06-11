Дорожные камеры начнут размещать по-новому

В профильном ведомстве разработали новый алгоритм по оборудованию систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Как оказалось, в скором времени камеры будут устанавливаться в первую очередь на тех участках дорог, где чаще всего происходят серьёзные дорожно-транспортные происшествия. При этом, будут учитываться именно те аварии, в последствии которых есть погибшие либо же пострадавшие.

Дело в том, что по мнению профильных экспертов, в настоящий момент камеры устанавливаются там, где это выгодно с коммерческой точки зрения. Таким образом удаётся пополнять местные бюджеты и карманы самих владельцев устройств. В тех же местах, где регулярно происходят страшные аварии камер нет и с этой ситуацией давно пора бороться.

Отметим, что в настоящий момент в России насчитывается более 12 тысяч стационарных камера, а также около 4 тысяч передвижных комплексов. В общей сложности с их помощью годом ранее было выписано более 106 миллионов штрафов. При этом, это на 27 процентов больше, чем в 2017 году.