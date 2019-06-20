Для «зайцев» подготовлен новый штраф

Практика возведения платных дорог в Российской Федерации получает всё большего распространения. Однако, на самом деле далеко не все водители привыкли, что за проезд по таковым необходимо платить. Именно поэтому чиновники продолжают изменять систему наказаний за подобные нарушения.

Так, стало известно, что отныне все, кто решил бесплатно проехать по участку платной трассы, вынужден будет оплатить штраф размером в 2 тысячи 500 рублей. Это одна из необходимых мер, которая остро стояла перед ГИБДД, ведь до настоящего момента это нарушение абсолютно никак не наказывалось.

Кроме того, это необходимое нововведение, так как в стране планируется постепенно вводить систему под названием Free Flow. Она даст возможность оплачивать проезд по платной дороге без остановки. Подобные системы активно применяются и в других странах. В частности, это позволит значительно сэкономить на расходах. Напомним, что сейчас в РФ насчитывается около 1 тысячи 300 километров платных трасс.