ЦКАД не откроют в запланированный срок

Поступила информация о том, что ЦКАД будет открыт не к концу 2021 года, как планировалось раньше, а только к началу 2022 года. Несмотря на незначительные сдвиги в сроках, местные жители восприняли эту новость с большим скептицизмом.

Строительство многострадального участка дороги продолжается до сих пор. Отметим, что работы впервые начались ещё 4 года назад. Изначально планировалось, что дорога начнёт функционировать уже в этом году, и с тех пор сроки регулярно переносились. На этот раз представитель президента РФ сообщил о том, что новая отсрочка связана с тем, что в стране наблюдается инфляция и растут цены на строительные материалы.

Несколько недель назад стало известно, что на возведение ЦКАДа нужно уже дополнительно около 45 миллиардов рублей. И эти деньги планировалось выделить из федерального бюджета. Их должно хватить на то, чтобы ликвидировать самые острые проблемы, которые существуют на данный момент. Однако, можно с уверенностью говорить о том, что раз сроки вновь откладываются, значит это ещё не финальная сумма, которая потребуется для дофинансирования этого проекта.