Citroen назвал цены на обновленный кроссовер C5 Aircross для РФ

Французская Citroen объявила рублевые цены на обновленный кроссовер C5 Aircross. Новинка будет доступна для российских покупателей в трех комплектациях: Live, Feel и Shine. Стоимость базовой версии автомобиля составит 1 миллион 875 тысяч рублей. За «топовое» исполнение кроссовера дилеры «Ситроен» будут просить 2 миллиона 365 тысяч рублей.

В базовый вариант оснащения новинки войдут: новая подвеска PHC, шесть подушек безопасности, защита картера двигателя, датчики давления в шинах и ряд систем помощи водителю.

В средней комплектации для покупателей предложат: систему помощи при езде по пересеченной местности с пятью режимами, 2-зонный климат-контроль, передние сонары, рейлинги на крыше, легкосплавные 18-дюмовые колеса и многое другое.

В максимально оснащенной версии обновленный Citroen C5 для России получит полностью светодиодную головную оптику, комплекс систем безопасности Safety, электропривод багажной двери, камеру заднего вида, бесключевой доступ в салон и беспроводную зарядку для гаджетов.

В линейку двигателей новинки войдут 1,6-литровый бензиновый агрегат THR на 150 лошадиных сил и 2-литровый «дизель» HDi 180. Пару обоим составит 6-ступенчатая или 8-диапазонная автоматическая трансмиссии.