Chrysler отзывает в РФ минивэны Pacifica

Американская компания сообщила о том, что в Российской Федерации стартовала кампания по отзыву автомобилей модели Pacifica. В общей сложности условиям акции соответствует 45 экземпляров минивэнов.

Стоит отметить, что под отзыв попадают машины, которые продавались в течение последних двух лет. Представители Росстандарта отметили, что причиной отзыва является возможность ослабленной затяжки крепления шарового шарнира в подвеске. Если это действительно так, то такое транспортное средство является потенциально небезопасным и водитель может в любой момент потерять контроль над управлением.

Официальные дилеры уже пытаются связаться со всеми покупателями этого дорогостоящего автомобиля. Для того, чтобы проверить свою машину, следуют зайти на сайт ведомства и ввести ВИН-номер ТС. В случае, если факт отзыва модели подтвердится, вам необходимо в ближайшее время отправиться в любой сервисный центр Chrysler, где будет произведена диагностика и замена необходимых деталей. Все работы будут проводиться абсолютно бесплатно.