Chevrolet Camaro и Corvette скоро покинут европейский рынок

Поступила информация о том, что уже с началом осени с европейского рынка уйдут сразу две модели компании Chevrolet. Речь идёт про авто Camaro и Corvette в модификациях с мотором V8 объёмом в 6.2 литра.

Представители английского дилерского центра рассказали о том, что сейчас они предлагают финальную возможность своим покупателям обзавестись новыми транспортным средствами и, таким образом, «войти в историю». Хотя, сейчас не наблюдается никакого ажиотажа вокруг этих моделей, так как и ранее спрос на них был слишком мал. Ведь за машину нужно выложить от 35 тысяч 770 фунтов стерлингов. А старшая комплектация стоит и вовсе в два раза дороже.

Напомним, что и на отечественном рынке автомобили этих моделей не пользуются большой популярностью. В прошлом году было продано всего 102 экземпляра Camaro по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей, тогда как машина Corvette разошлась тиражом всего в 7 единиц по цене от 6 миллионов 450 тысяч рублей. Поэтому у фирмы есть все основания, чтобы вывести эти машины с рынка Старого Света.