Changan назвал цены на обновленный кросс CS35 для России

Компания Changan объявила рублевые цены на обновленную версию своего популярного кроссовера CS35. Новинка появится в продаже в стране осенью нынешнего года. Приобрести ее можно будет по цене от 900 тысяч рублей, пишет портал «Цена Авто» со ссылкой на собственные источники.

Рестайлинговый CS35 получит под капот 1,6-литровый двигатель с отдачей в 130 лошадиных сил. Привод – передний. Для сравнения, стоимость начальной комплектации дореформенного кросса в РФ сейчас составляет от 869 тысяч 900 рублей.

Напомним, что китайская марка Changan предлагает на российском авторынке всего две модели – кроссовер CS35, ожидающий обновление, и CS75.

По популярности среди своих конкурентов из «Поднебесной» модели Changan пока уступают лидерам, таким как Geely, Haval, Lifan и Chery, занимая только восьмую позицию.