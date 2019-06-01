Cadillac Escalade получил дизайнерскую спецверсию для России

Американская автомобильная марка Cadillac объявила о начале приема заказов на специальную версию внедорожника Escalade. Автомобиль получил дизайнерскую модификацию под названием Sport Edition.

От обычного «Эскалейд» новинка отличается радиаторной решеткой, наличием накладки на задней двери, боковыми молдингами. Весь список дополнительных примочек призван сделать и без того культовый дизайн Escalade более брутальным.

Автомобиль уже доступен во всех дилерских центрах Cadillac в России. Стоимость спецверсии этой модели начинается от 5 миллионов 800 тысяч рублей. Для сравнения цена базовой комплектации обычного Escalade составляет от 5 миллионов 90 тысяч рублей с учетом скидки в 600 тысяч рублей.

Внедорожник оснащается 6,2-литровым атмосферным агрегатом V8, выдающим 426 лошадиных силы мощности. Связку ему составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.