Cadillac CT4 пришёл на смену ATS

Компания Cadillac представила общественности свой новый седан CT4 в новом поколении. Но пока что автомобиль рассекречен только в топовой модификации.

Отметим, что новинка пришла на смену ATS, производство которого окончилось ещё годом ранее из-за крайне низкого спроса на американском рынке. Стоит отметить, что, хотя CT4 нельзя назвать прямым наследником ATS, они построены на одинаковой платформе. Более того, передняя панель в салоне авто практически полностью идентична интерьеру машины, которая исчезла с конвейера. На центральной консоли располагается шикарный десятидюймовый тачскрин для управления информационно-развлекательной системой.

В топовой модификации машина будет оснащена мотором на 2.7 литра, который имеет мощность в 325 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 10 ступеней. Комплектации более доступных версий пока не сообщаются. В продажу новинка поступит только в начале нового года, тогда как в нашей стране новое поколение седана вряд ли появится, так как ATS в России пользовался очень низким спросом. Так, 2 года назад было продано всего 3 экземпляра авто этой модели.