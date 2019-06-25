Британец установил рекорд скорости для тракторов – 167 км/ч. Видео

Бывший мотогонщик Гай Мартин, сконцентрировавшийся на карьере телеведущего, установил новый мировой рекорд скорости для тракторов.

За рулем сельскохозяйственного трактора фирмы JCB Fastrac британцу удалось разогнаться до скорости в 167 километров в час. Установка, вошедшего в Книгу Гиннеса рекорда, проходила на взлетной полосе аэродрома Элингтон (Великобритания).

Мартин и трактор JCB перебили прошлый рекорд в 140,4 км/ч, установленный гонщиком Стигом из команды шоу Top Gear, на 26,6 километров в час.

Сельскохозяйственный трактор, установивший новый рекорд, был укомплектован 7,2-литровым мотором Dieselmax с отдачей порядка 1000 лошадиных сил при 2500 Нм крутящего момента.

Улучшение аэродинамики и веса машины занимались инженеры коллектива Williams Advanced Engineering.