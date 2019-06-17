BMW хочет всех удивить своим концептом Vision M Next

Немецкий автомобильный производитель сообщил о том, что готовит к дебюту новую концептуальную модель, которая получит название BMW Vision M Next. Отметим, что презентация должна состояться уже на следующей неделе.

Местом для мероприятия был выбран Мюнхен. Разработчики говорят о том, что их новый автомобиль просто не может не понравиться аудитории, так как он открывает новые грани для получения удовольствия от управления транспортным средством.

Один из знаменитых дизайнеров рассказал, что внешний вид автомобиля действительно впечатлит большинство. Он чрезвычайно сложный с точки зрения дизайна, а его особенности не вписываются ни в одно из современных решений. И если в скором времени концепт перевоплотиться в серийную модификацию, в мире спортивных электрокаров произойдёт настоящий переворот.