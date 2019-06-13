Беспилотники будут испытывать в 10 областях РФ

Представители профильного ведомства заявили о том, что география испытаний новых беспилотных автомобилей в России была значительно расширена.

Изначально предполагалось, что проводить испытания будут только в столице РФ, а также в Татарстане. Однако, теперь к перечню добавилось ещё 8 субъектов, включая Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородскую область.

По предварительной информации уже через несколько месяцев правительство Российской Федерации составит концепцию, в соответствии с которой будут проводиться испытания. Именно благодаря ней должны быть обеспечены максимально безопасные условия передвижения сторонних участников дорожного движения, включая общественный транспорт.

Для того, чтобы быть уверенным в функционировании автопилота, каждая отдельная машина будет проходить индивидуальные испытания в лаборатории, и только после этого машина будет допущена до дорог общего пользования. При этом, владелец автономного ТС обязан застраховаться на 10 000 000 рублей.