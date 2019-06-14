Alpine A110 S – мощный и невероятно лёгкий спорткар

Alpine сообщила о выходе своего нового спортивного автомобиля, который получил название A110S. Сообщается, что новинка получила серьёзно доработанное шасси.

Справедливости ради стоит отметить, что сегмент сверхлёгких спорткаров постепенно уходит в небытие. К примеру, знаменитые автомобили Alfa Romeo 4C и Audi TT никогда не получат приемников, так как в этом не видят смысла инженеры брендов. Однако, компания Renault всё-таки решила попытаться спасти спортивную марку и выпустим весьма эксцентричной автомобиль. Отметим, что купе аналогичной модели впервые вышло в продажу 2 года назад. В прошлом году суперкар разошёлся по странам Старого Света тиражом почти в 2 тысячи единиц. Чтобы повысить спрос на автомобили, фирма решила выпустить обновлённую модификацию, которая и получила букву S в названии.

Как оказалось, спорткар оснащён мотор объёмом в 1.8 литра, который имеет отдачу в 292 лошадиные силы. Он сочетается с коробкой автомат на 7 ступеней, а до первой сотни может разогнаться за 4.5 секунды. Максимальная скорость движения составит 260 километров в час. Вес же спорткара составляет всего 1 114 килограммов вместе с крышей. Стоимость новинки составляет 66 тысяч 500 евро.