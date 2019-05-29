«Зайцев» на платных дорогах становится меньше

За первые месяцы текущего года количество автомобилистов, которые без оплаты проехали по платным участкам трасс сократилось почти в 10 раз.

Некоторые отечественные автомобилисты до сих пор пытаются нарушить закон и проезжают по высококлассным трассам без соответствующей оплаты. Однако, в последнее время таких водителей становится всё меньше. И если в прошлом году на долю так называемых зайцев приходилось почти 10 процентов всех, кто пользуется платными дорогами, то за первые 4 месяца 2019 года их количество сократилось всего до 1.1 процента.

По словам представителей Автодора, количество неплательщиков сократилось ввиду того, что на большинстве пунктов оплаты появились новые металлически шлагбаумы. При этом, столкновение с подобной преградой квалифицируется, как ДТП, а значит водитель, не желающий платить, покидает ещё и место аварии, что также наказуемо. Более того, проезд через металлический шлагбаум в любом случае оставит повреждения на самом ТС.

Хотя, некоторых водителей это всё равно не волнует. К примеру, на трассе М-11 было сломано 4 шлагбаума грузовиками, которые хотели протаранить их, чтобы проехать без платы. Как правило, ГИБДД в таком случае оформляет ДТП и взыскивает ущерб со страховой компании, тогда как она, в сою очередь, выставляет регрессный иск на самого водителя. В результате, для многих намного дешевле просто беспрепятственно оплатить проезд, нежели ввязываться в целую вереницу неприятностей. На основании этого предполагается, что в скором времени «зайцы» на дорогах станут единичным явлением.