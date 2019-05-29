За повторное нарушение могут увеличить штрафы

Нововведение может коснуться тех нарушений ПДД, которые были зафиксированы с помощью фото- и видеокомплексов.

В ГИБДД выступили с очередным предложением по реформированию системы наказания для автомобилистов. Так, в случае повторного нарушения конкретного правила дорожного движения штраф может вырасти. Энтузиасты полагают, что сейчас зажиточные автомобилисты воспринимают некоторые штрафы не в качестве наказания, а в качестве дополнительной платы за неправильный обгон либо же превышение скорости.

При этом, ежегодно количество нарушений, зафиксированных камерами, растёт. А это значит, что нынешнее наказание для большинства остаётся неэффективным и не мотивирует на следование ПДД. Однако, другие специалисты намекают на то, что количество выписанных штрафов увеличивается потому, что постепенно разрастается сеть комплексов фиксации.