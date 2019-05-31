За материнский капитал можно будет купить авто

В очередной раз рассматривается инициатива, которая предусматривает возможность использования материнского капитала для покупки нового транспортного средства.

Отметим, что и на этот раз инициаторами подобного законопроекта стали представители партии Справедливая Россия. Два года назад они уже выступали с аналогичным предложением, однако тогда чиновникам оно не понравилось.

В этот раз инициатива немного видоизменилась. Так, материнский капитал могут разрешить потратить на покупку транспортного средства только в том случае, если в семье уже есть два или более несовершеннолетних детей. В таком случае родители могли бы использовать автомобиль для того, чтобы возить своих детей на отдых, занятия, в школу, на тренировки либо же просто посещать магазины.

Ранее инициатива не понравилась чиновникам из-за того, что покупка машины, по сути, не затрагивала интересы ребёнка, а значит материнский капитал на это тратить было нельзя. Теперь же, если учитывать наличие двух маленьких детей в семье, то машина становится весьма необходимым средством, которое позволит элементарно в безопасных условиях и в любую погоду посещать поликлинику. При этом, приобретать авто можно будет только в качестве общей собственности детей. Если же родители продадут машину в течение 3 лет, то всю сумму потраченного материнского капитала нужно будет вернуть государству. Но, по сути, покупка ТС с помощью капитала может рассматриваться в качестве дополнительной меры поддержки молодых семей государством.