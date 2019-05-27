Все подробности про BMW 1 Series

В серии появились новые подробности про автомобиль BMW 1 Series. При этом, источником является сам баварский производитель.

Отметим, что бюджетная модификация обновлённой машины была создана на принципиально новой тележке, которая подразумевает систему переднего привода и практически ничем не схожа с актуальным поколением. Несмотря на то, что длина авто сократилась всего на 5 миллиметров, в ширину оно выросло на 34 миллиметра, а в высоту – на 13 миллиметров.

Кроме того, автомобиль значительно изменился и внешне. Радиаторная решётка получила большие габариты, а каждая отдельная комплектация подразумевает установку оригинальных бамперов. За дополнительную плату можно получить панорамную крышу, а задняя светотехника имеет светодиоды.

Багажник был увеличен на 20 литров. Под капотом могут располагаться на выбор 5 разных агрегатов. Три из них работают на дизеле, а два – на бензин. В топовой модификации будет использоваться силовой агрегат с мощностью в 306 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. До первой сотни автомобиль в такой модификации сможет добраться менее, чем за 5 секунд. Максимальная скорость движения составляет 250 километров в час.

Официальный дебют автомобиля запланирован на 25 июня.