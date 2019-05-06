Volkswagen потерял больше 30 миллиардов евро из-за «дизельгейта»

4 года назад вокруг компании Volkswagen разразился невероятный скандал, и его последствия привели к огромным потерям.

Напомним, что речь идёт про нашумевший «дизельгейт». Всего за последние годы фирма потеряла около 30 миллиардов евро. Однако, это ещё далеко не вся сумма, которую придётся потратить. Только в этом году фирма направила примерно один миллиард евро на судебные издержки. И сейчас в Германии относительно бренда заведено более 60 тысяч судебных процессов.

Отметим, что сам «дизельгейт» нанёс невероятный удар по всему мировому автопрому. Многие связывают это с тем, что влиятельным людям просто нужно было дать толчок для развития электрокаров. Именно поэтому и были спровоцированы все эти проблемы. Хотя многие компании всё-таки сознательно нарушали закон. В частности, Volkswagen намеренно занижал показатели вредного выхлопа с помощью используемого программного обеспечения. В ходе расследования было установлено, что некоторые показатели в 40 раз превышали допустимые нормы. Всего же на рынок поступило больше 11 миллиона экземпляров авто с «неправдивым» ПО.