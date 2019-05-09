Volkswagen начал продавать ещё не представленную модель ID.3

Немецкий автомобильный производитель сообщил о том, что начал принимать заказы на электрокар модели Volkswagen ID.3. При этом, всем первым покупателям придётся ждать своего приобретения не менее года.

Похоже компания решила воспользоваться практикой знаменитого американского бренда Tesla и начать принимать заказы на электрифицированные автомобили ещё до их официальной презентации. Таким образом, по сути, многие решаются на приобретение «кота в мешке», так как полноценный дебют состоится только в сентябре этого года, а выпуск будет налажен и вовсе только к концу 2019. Хотя, для автомобилистов всё-таки оставляют альтернативу. Если до начала нового года кто-то из них больше не захочет ждать, то он имеет право отказаться от авто и вернуть свою тысячу евро предоплаты.

Стоимость моделей также пока не называется. Хотя, в Берлине рассказывали, что ценники будут варьироваться около 40 тысяч евро. Из известных характеристик авто известны лишь данные об аккумуляторе. Его ёмкость составит 58 кВт*ч, что позволит модели проехать в среднем 420 километров.