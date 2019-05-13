Volkswagen готовит бюджетный кроссовер на базе Polo

Компания Volkswagen анонсировала скорый выпуск нового представителя сегмента SUV в своей линейке. Речь идет о компактном «паркетнике» T-Sport, разработанном на базе хэтчбека Polo. В модельном ряду немцев автомобиль расположится на ступень ниже T-Cross, который, кстати, выйдет в продажу в России.

По информации наших коллег с индийского подразделения портала Autocar, новый бюджетный SUV от Volkswagen также как и T-Cross станет глобальной моделью. В качестве платформы автомобиль получит архитектуру MQB A0, на которой построено новое поколение Polo.

Напомним, что на этой же «тележке» также разработан T-Cross, вышедший на европейский рынок в прошлом месяце. На российском авторынке данная модель должна составить конкуренцию таким моделям, как: Hyundai Creta, Kia Soult и Renault Kaptur. Что касается будущей модели T-Sport, то в случае ее начала продаж в России она будет бороться за популярность с Kia Rio X-Line и Lada XRay Cross.

Ожидается что новый T-Sport позаимствует агрегаты (за исключением дизельного мотора) у своего собрата T-Cross. Полного привода ни у одной из этих моделей не предусмотрено.