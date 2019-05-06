«Внедорожный» Renault Triber будет дешевле Lada Vesta

Renault подтвердила предварительную дату выхода в продажу своего нового вседорожного компактвэна под названием Triber. Автомобиль доберется до дилеров в июле 2019 года. На днях в Сеть утекли свежие рендеры серийной версии новинки, которые создавались на основе официальных эскизов данной модели.

Новый Renault Triber будет представлять собой перелицованную версию популярного в Индии Datsun Cross. Автомобиль планируют продавать ежегодно на индийском авторынке в количестве более 60 тысяч единиц. При этом не исключено, что в будущем Triber поступит и на другие рынки.

Длина 3-рядного однообъемника составляет не более 4 метров, что сделано для того, чтобы получить субсидии от государства, выделяемые на автомобили размеры которых не превышают четырех метров. Ширина равна 1670 мм, а высота – 1560 мм. Колесная база составляет 2450 мм, а клиренс – 205 мм.

В моторную линейку автомобиля войдут: 1-литровый 75-сильный агрегат, работающий в паре с МКПП. а также 1,2-литровый «атмосферник» на 78 «сил», сочетающийся с вариатором. Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации нового Renault Triber для Индии стартует с отметки в 550 тысяч рупий или 500 тысяч рублей по актуальному курсу, что, при проведении аналогии с российским авторынком, дешевле самой доступной версии Lada Vesta.