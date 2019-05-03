Внедорожник Dacia Duster получил тюнинг от Delta 4×4

Немецкое тюнинг-ателье Delta 4×4 представила пакет доработок для внедорожника Dacia Duster, который продается на российском авторынке под брендом Renault.

Тюнинг-пакет предлагает покупателям «Дастера» сделать дизайн их автомобиля более агрессивным, а также несколько улучшить его внедорожные характеристики.

Изначально в рамках данного пакета Duster получает увеличенный клиренс на 30 мм, алюминиевую защиту двигателя и трансмиссии от механических повреждений. Толщина листа составляет 5 мм, что должно позволить защитить основные узлы и агрегаты внедорожника от острых камней, корней деревьев и других препятствий на бездорожье.

Цена базового комплекта доработок составляет 502 доллара, однако для покупателей также доступен более продвинутый пакет за 891 доллар, в который входит: багажник на крыше. Дополнительно за «кенгурятник», соответствующий стандартам безопасности пешеходов, придется заплатить 330 долларов, а за мощную лебедку, расположенную за передним бампером – 1315 долларов.

Также можно будет докупить дополнительные передние фонари PIAA и светодиодную панель. За лампы будут просить в зависимости от их мощности от 295 до 558 долларов, а за панель от 335 до 1060 долларов.