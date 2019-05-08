В выдаче номеров опять нововведения

Члены правительства РФ опубликовали на официальном ресурсе новый порядок изготовления государственных номерных знаков для транспортных средств. Напомним, что ещё в конце прошлого года чиновники решили передать право на изготовление номеров частным компаниям.

Так, согласно новому проекту, в Государственной автоинспекции должны были только присваивать номер автомобилю, тогда как его непосредственным изготовлением должны заниматься специальные компании. Однако, позже оказалось, что в Российской Федерации на самом деле подобных фирм не так много. Всего около одиннадцать субъектов имеют достаточное количество таких контор, чтобы обеспечить предполагаемый спрос.

Таким образом в правительстве посчитали, что намного лучше всё-таки сохранить за ГИБДД возможность выдачи государственных знаков. При этом, заказывать их можно будет исключительно по месту регистрации гражданина.