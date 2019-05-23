В Сети рассекречен новый Opel Corsa

Компания Opel раскрыла дизайн нового поколения своего популярного хэтчбека Corsa. Официальные фото пятой генерации этой модели накануне появились в Сети.

Согласно последним данным, новинка спроектирована на той же архитектуре, что и модель Peugeot 208, что неудивительно, поскольку сейчас бренд «Опель» принадлежит не GM, а альянсу PSA Peugeot-Citroen. Более того, известно, что данная модель получит полностью электрическую версию, которая будет называться eCorsa.

Переход на архитектуру 208-го позволил сделать «Корсу» легче предшественника на 108 кг, что позитивным образом сказалось на запасе хода модификации с электрическим мотором, которая будет способна проезжать на одном заряде до 340 километров.

В линейку двигателей Corsa помимо электромотора также войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а продажи хэтчбека стартуют на европейском авторынке уже этим летом.