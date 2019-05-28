В сети появились первые изображения Genesis G80

В скором времени корейский премиальный бренд собирается представить своё новое поколение бизнес-седанов. И на основе шпионских фотографий энтузиасты решили представить, как именно будет выглядеть новинка.

Сама модель Genesis G80 впервые была поставлена на конвейер 3 года назад. Новая же генерация в целом сохранит все основные стилистические особенности автомобиля, однако, будут присутствовать и принципиально новые решения. К примеру, передняя часть кузова значительно преобразится. Появится огромная решётка радиатора, которая однажды была показана брендом на одном из своих концептов. Боковые зеркала получат ножки, а передние фонари переедут пониже.

Крышка багажника расположена несколько выше, чем в актуальной модели, ввиду чего силуэт автомобиля очень похож на лифтбэк. Уже известно, что топовым мотором станет 3.3 V6. Премьера новинки состоится в начале осени текущего года. Напомним, что в РФ актуальная версия продаётся по цене от 2 миллионов 710 тысяч рублей.