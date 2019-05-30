В России значительно выросло количество автокредитов

Согласно официальной статистике, только за прошлый месяц количество оформленных кредитов на покупку автомобилей в Российской Федерации составило почти 91 тысячу единиц. И это настоящий рекорд за всё время сбора информации, который ведётся уже 5 лет.

По сравнению с количеством одобренных автокредитов за апрель прошлого года, в этом году наблюдается прирост в сегменте более, чем на 8 процентов. Как оказалось, самыми активными покупателями нового транспорта в кредит являются москвичи и жители области. Немного отстают петербуржцы.

Похоже, новые программы по автомобильному кредитованию действительно эффективны и приносят свои плоды. Так, только в первом квартале этого года более половины всех машин были куплены именно в рамках кредитования. А государственное субсидирование позволяет даже молодым семьям быстрее обзаводиться своим первым собственным автомобилем.