В России стартовала сборка нового поколения Kia Soul

Компания Kia начала сборку нового поколения своего кроссовера в России. Производство третьей генерации «Соула» стартовали на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде.

Автомобиль будет продаваться в одиннадцати комплектациях с одним дизельным мотором и двумя бензиновыми агрегатами. Первые товарные Soul доберутся до дилеров в стране к 3 июня. Тем не менее, оставить предзаказ на автомобиль можно уже сейчас. За базовую комплектацию городского «паркетника» просят 1 миллион 29 тысяч рублей.

Новый Soul оснащается двумя бензиновыми атмосферными агрегатами на 1,6 и 2-литра, мощность которых составляет 123 и 150 лошадиных сил соответственно, а также турбодизелем T-GDI на 200 «скакунов». Связку первому составит МКПП, второму – АКПП, а третьему – 7-диапазонный преселективный «робот».

Во всех 11 комплектациях новый Kia Soul предлагается с шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами всех колес, системой ABS и системой курсовой устойчивости, а также помощником при экстренном торможении и другими полезными функциями.