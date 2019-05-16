В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап». В рамках акции «ПойМАЙ», действующей до конца этого месяца, приобрести вышеназванные автомобили можно будет с существенной скидкой.

Например, бюджетную версию вседорожника Patriot («Классик Fleet») можно будет купить на 128 тысяч 990 рублей дешевле, чем раньше – за 665 тысяч 910 рублей, а в комплектации «Классик» с дополнительным экспедиционным пакетом скидка на автомобиль составит максимальные 169 тысяч 900 рублей.

Представители Ульяновского автозавода объяснили, каким образом им удалось так сильно снизить цены на свое популярные модели в рамках новой акции. По словам представителей марки, 10% от базовой стоимости автомобиля вычитается при использовании госпрограмм поддержки отечественного автопрома – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Еще 10-процентная скидка идет по кредиту, а дополнительные 75 тысяч рублей «добивают» собственные маркетинговые программы «УАЗа», такие как «УАЗ Трейд-ин» и «УАЗ-Финанс».