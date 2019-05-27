В России могут штрафовать за превышение скорости в 3 километра в час

Представители ЦОДД рассказали о том, что в Российской Федерации может существенно снизиться нештрафуемый скоростной порог для автомобилистов.

Впервые разговоры о том, что от актуальных нештрафуемых 20 километров в час пора отказываться, появились в конце прошлого года. Инициаторы рассказали, что введённый порог был вынужденным, так как технически не удавалось с меньшей погрешностью определять скорость. Новые же комплексы работают с погрешностью до 3 километров в час. Таким образом было принято решение о необходимости изменения нештрафуемого порога.

Некоторые ведомства предложили ввести старое ограничение в 10 километров в час, ведь такой порог действовал до 2013 года. Однако, многие политики, да и сами автомобилисты отметили, что хотели бы, чтобы нетштрафуемые 10 километров в час распространились только на населённые пункты, тогда как на трассах, по их мнению, актуальнее оставить актуальные нормы.

Однако, представители ЦОДД всё равно выступают за ужесточение мер и установление лимита в 3 километра в час. Особенно актуально это в крупных городах, включая столицу. Ведь это позволит значительно сократить смертность пешеходов при столкновении с ТС.