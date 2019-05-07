В РФ могут наладить производство кроссовера Haval H2

Китайская автомобильная марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, может наладить производство в России еще одной своей модели. Речь идет о компактном кроссовере H2, сборка которого по планам бренда должна стартовать в следующем году на недавно построенном заводе под Тулой.

Массовое производство автомобилей на данном предприятии начнется уже в ближайшие месяцы. Первоначально конвейер займет молодежный кроссовер F7, осенью к нему присоединится купеобразный F7x, а затем и рамный внедорожник H9.

Тем не менее, руководство «Хавейл» не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширить этот список компактным «паркетником» H2.

Напомним, что данная модель сейчас продается в России китайской сборки. Из-за отсутствия локального производства стоимость кроссовера по сравнению с конкурентами весьма высока – от 1 миллиона 168 тысяч 400 рублей. Организация локального выпуска этой модели должна позволить ей начать успешно конкурировать с бестселлером Hyundai Creta.

Кроссовер комплектуется 1,5-литровым турбированным мотором на 143 лошадиные силы при 210 Нм момента, работающим в связке с 6-скоростной МКПП или АКПП. Привод может быть как передним, так и полным.