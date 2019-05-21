В продажу поступил Hyundai Venue

Корейский производитель сообщил о старте реализации своего нового кроссовера в базовой модификации. Сообщается, что новинка будет доступна с тремя силовыми установками.

Hyundai Venue впервые был показан в прошлом месяце. При этом, примечательно, что фирма провела сразу две презентации: одну в Америки, а вторую – в Индии. И именно там сегодня стартовали продажи, тогда как американцам придётся ждать вплоть до осени.

Новинка будет продаваться с мотором на 1.2 литра и мощностью в 83 лошадиные силы и литровым мотором на 120 лошадиных сил. Что касается дизеля, то такой силовой агрегат в линейке будет только один. Его объём составит 1.4 литра, а мощность – 90 лошадиных сил. Привод же у кроссовера будет исключительно передний.

В базовую комплектацию будут входит пятнадцатидюймовые диски, подушка безопасности, кондиционер, а также несколько помощников для водителя. В самую дорогую версию войдёт современная система мультимедиа с крупным сенсорным экраном, а также климат-контроль. Если заплатить ещё больше, то кузов может быть окрашен в два цвета. Цены на новинку стартуют от 603 тысяч рублей. Пока что не сообщается, появится ли бюджетный паркетник на рынке РФ, где он, безусловно, мог бы завоевать популярность.