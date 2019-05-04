В Польше показали тюнингованный «ВАЗ-2106» с мотором на 220 «сил»

Тюнеры из ателье TRS Racing в польском Ченстохове представили модернизированную версию российского автомобиля «ВАЗ-2106».

Главной особенностью тюнингованной «шестерки» стал новый двигатель, который оказался гораздо мощнее стокового мотора, ставившегося на эту модель.

Речь идет о 2-литровом агрегате с турбиной от Lancia Kappa, мощность которого составляет 220 лошадиных сил. В паре с ним была установлена 6-диапазонная автоматическая коробка передач ZF.

Дополнили модернизацию «ВАЗ-2106» новая рулевая рейка с усилителем, а также тормозные системы от Fiat Bravo, что положительным образом отразилось на «рулёжке» автомобиля с таким производительным двигателем.

Классический дизайн «шестерки» польские умельцы решили не трогать, ограничившись лишь установкой новых колесных дисков.