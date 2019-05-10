В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро

Итальянский дилер Barbetti Motors выставил на продажу необычный автомобиль – внедорожник «Лада Нива», кузов которого представляет собой кабриолет. За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.

Автосалон, продающий кабриолет «Ниву», которую выпускали в 80-х специализированные европейские компании по предварительным заказам от местных импортеров, расположен в небольшом городке Капена.

Кабриолет отличается от привычной нам «Нивы» отсутствием крыши и задних стоек кузова. Для того, чтобы автомобиль не потерял в безопасности над головами пассажиров была установлена усиленная дуга, а на месте крышки багажника расположился откидной борт.

Пробег кабриолет-внедорожника 1991 года выпуска составляет 110 тысяч километров. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, функционирующим на сжиженном газе.