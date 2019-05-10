Универсал Toyota Camry – опубликованы первые рендеры

Статус японского седана Toyota Camry в России остается неоспоримым. Автомобиль пользуется «бешеной» популярностью не только на «вторичке», но и в сегменте новых автомобилей, даже несмотря на свою высокую стоимость в последнем поколении.

Дизайнеры российского портала «Колеса» решили представить, как могла бы выглядеть «Камри», если бы 70-й кузов этой модели был выполнен в версии универсал.

По словам авторов рендеров, габариты, колесная база и вся передняя часть машины вплоть до центральной стойки остались без изменений, но после нее появляются новые задние двери и восходящая к двери багажного отделения линия под задним боковым стеклом. Динамичности автомобилю придает сильно наклоненная дверца багажника и рейлинги на крыше.

Техническая сторона универсала Camry осталась без изменений. Напомним, что в России седан продают с тремя вариантами двигателей, каждый из которых является бензиновым. Младший выдает 150 лошадиных сил, средний – 181 «лошадку», а «топовый» – 249 «скакунов».

Стоимость базовой комплектации восьмой генерации Toyota Camry (кузов XV70) стартует с отметки в 1 миллион 573 тысячи рублей.