Уникальный пикап РАФ выставили на продажу в Армении

На портале «Авито» опубликовано объявление о продаже уникального пикапа РАФ-2909. Автомобиль, выпущенный в количестве 80 экземпляров в честь Олимпиады-1980 в СССР, сейчас находится в Армении. Не исключено, что речь идет о последнем сохранившемся экземпляре, что особенно интересно, поскольку машину продают для такого автомобиля практически за бесценок – всего 350 тысяч рублей.

Невысокая цена, вероятно, объясняется тем, что пикап находится не в самом лучшем состоянии. Несмотря на то, что в объявлении указано, что автомобиль не бит, его кузов находится в весьма плачевном состоянии, а местами можно заметить треснувшую шпаклевку и ржавчину. Пробег машины также нельзя отнести к плюсам, поскольку пикап проехал минимум 100 тысяч километров.

РАФ-2909, выставленный на продажу, попал в Армению как автомобиль для сопровождения велогонок, а его сдвижная дверь в задней части 5-местной кабины позволяет легко размещать на грузовой платформе до четырех велосипедов вместе с инвентарем.

Напомним, что производство пикапов РАФ-2909 велось на мощностях Рижской автобусной фабрики с 1976 по 1997 год.