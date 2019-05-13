Уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Начиная с 1 мая в стране начали действовать новые нормы и стандарты, которые позволяют делать дорожные знаки меньше.

Первые миниатюрные аналоги на дорогах стали появляться в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Калининграде и Владимире. В результате было установлено, что подобные знаки хорошо вписываются в оформление улиц города и не портят его внешний вид, при этом остаются абсолютно читабельными для водителей. Кроме того, при изготовлении уменьшенных знаков удаётся неплохо сэкономить, что также будет актуально для любого субъекта.

Однако, далеко не все ведомства устраивает установка маленьких знаков. Так, в МВД предостерегли, что после массового распространения миниатюрных копий число аварий на трассах РФ может резко возрасти.

В пользу нововведения выступали государственные эксперты, указывая на то, что в странах Запада подобную практику уже давно используют. Однако, не стоит забывать, что в Европе в большинстве стран разрешённая скорость движения в городе составляет 50 километров в час, тогда как нештрафуемого порога у них в большей части случаев не существует. У нас же водители могут двигаться со скоростью в 60 километров в час, а учитывая нештрафуемый порог – 80 километров в час. Соответственно, заметить обновлённые маленькие знаки они могут просто не успеть.