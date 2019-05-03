Удешевленный Hyundai ix35 оказался популярнее Kia Sportage

По итогам первого квартала 2019 года доступный кроссовер Hyundai ix35 новой генерации установил новый рекорд продаж на китайском авторынке. Согласно информации, опубликованной Китайской ассоциацией автопроизводителей (СААМ), за три первых текущего года объем продаж ix35 составил 42 тысячи единиц, что на 35% выше, чем объем реализации соплатформенного кроссовера Kia Sportage, в предыдущие месяцы демонстрировавшего лучшую динамику в сегменте SUV в «Поднебесной».

Напомним, что новая генерация Hyundai ix35 является удешевленной альтернативой более крупному Hyundai Tucson. Автомобиль разработан на архитектуре предыдущего поколения ix35.

Кроссовер оснащен 2-литровым атмосферным двигателем с отдачей в 163 лошадиные силы, а также 1,4-литровым турбомотором на 140 «сил». Связку первому составляет 6-скоростная МКПП и 6-диапазонный «автомат», а второму – 7-диапазонный преселективный «робот». Привод – передний, а полный доступен в качестве опции.

Стоимость базовой версии ix35 в Китае стартует с отметки в 119 тысяч 900 юаней или 1 миллиону 150 тысячам рублей при пересчете на российскую валюту.